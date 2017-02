Bisdom burgerlijke partij in zaak ex-diaken

De man wordt ervan beschuldigd verschillende moorden te hebben gepleegd toen hij als diaken en verpleger actief was in het ziekenhuis van Menen. "De geloofsgemeenschap van het bisdom Brugge voelt zich door deze zaak getroffen en geschokt. Via deze burgerlijke partijstelling wil het bisdom Brugge eveneens meewerken om meer duidelijkheid in deze zaak te krijgen", luidt het in een mededeling. "Bisschop Lode Aerts vindt het heel belangrijk dat er voor de familieleden van de overledenen klaarheid komt. De bisschop leeft mee met allen die op de één of andere manier slachtoffer zijn". De voormalige diaken is onlangs naar het assisenhof verwezen voor de moord op tien hoogbejaarde slachtoffers.