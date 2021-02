Maar door de coronamaatregelen moest de kerk creatieve oplossingen bedenken voor het traditionele askruisje. Het werd een alternatief zonder fysieke aanraking.

Uit de twaalf West-Vlaamse decanaten kwamen vormelingen, van wie het vormsel en de plechtige communie uitgesteld is, naar de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge voor een intieme viering. Bisschop Lode Aerts gaf hen geen kruisje op hun voorhoofd, maar strooide wat as over hun hoofd om het contact te vermijden.