Bisdom over priester: "geen andere keuze meer"

Het bisdom is ervan overtuigd dat er in de hele zaak rond de pastoor van Zwevezele geen andere uitweg meer was dan hem af te zetten.

Het bisdom is niet over één nacht ijs gegaan. Er waren verscheidene gesprekken met de pastoor en ook met parochiemedewerkers. De hele zaak sleept al jaren aan, zo blijkt. "Wij kregen van heel diverse hoeken klachten, van medewerkers met wie er zware conflicten waren, van organisaties in de gemeente", zegt woordvoerster Inge Cordemans. "Er was polarisatie ook door de pastoor, mensen voelden zich gekwetst door uitspraken in bepaalde vieringen".

De bisschop kan niet zomaar een pastoor uit zijn ambt zetten. Daarvoor schrijft Rome een hele procedure voor en die moet nauwgezet gevolgd worden. Uiteindelijk is het ontslag de laatste en meest ingrijpende stap.

