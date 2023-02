Bisdom schenkt 10.000 euro aan Oekraïne

Hij vreest dat de oorlog niet snel over zal zijn en is bijzonder getroffen door de kracht van de mensen daar die er leven in verschrikkelijke omstandigheden. "We zijn daar op de verjaardag van de inval ook in een weeshuis geweest waar kleine kinderen engeltjes aan het maken waren, in de twee kleuren van de vlag. Telkens zie je beide. De enorme verwoesting én, vaak bij jonge mensen, een enorme inzet."

Het bisdom Brugge schenkt meteen 10.000 euro aan de gemeenschap rond het weeshuis en de psychologen die er oorlogstrauma's helpen verwerken. Elke twee weken arriveren er ook hulpgoederen uit Tielt. "Ze gaan daar nu ook een bestelwagen kopen met dat geld, het is een land dat alle steun kan gebruiken."

