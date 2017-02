Bisschop Aerts gaat de boer op

Lode Aerts, de bisschop van Brugge, zal in de loop van het jaar alle dekenaten van zijn bisdom bezoeken.

Op 16 maart start hij met het dekenaat Roeselare, om op 16 november te eindigen met het dekenaat Gistel. Het programma van de bezoeken is gevarieerd, meldt Ministrando, het officieel maandblad van het bisdom. "Er is ruimte voor een bezoek aan een school, een instelling of een project. De bisschop zal ook een ontmoeting hebben met de religieuzen en met de vrijgestelden en vrijwilligers uit de parochiepastoraal. De nieuwe bisschop wil tijdens zijn bezoeken kennismaken met zoveel mogelijk mensen die ter plaatse Kerk maken", luidt het.