Bisschop leest boek van misbruikte neef Vangheluwe

Inge Cordemans: “De bisschop heeft het boek doorgenomen in alle rust. Het is een lijvig boek. We nemen het ernstig. Het boek toont de rauwheid van het misbruik en de wreedheid van het machtsspel. Maar het toont ook de veerkracht van Mark Vangheluwe en zijn vrouw en kinderen om verder te leven. Het is een verhaal om echt van stil te worden.”

“Anderzijds is de bisschop vragende partij in Rome om meer duidelijkheid te scheppen. Wij hebben voorlopig nog geen reactie, dat wil niet zeggen dat er geen reactie is, maar meer weten wij nu ook niet.”

Het bisdom betreurt dat, maar beklemtoont wel dat de gevallen bisschop Vangheluwe volgens hen niet echt ongestraft is. Hij verblijft verplicht in het buitenland, mag geen publieke vieringen houden, moet zich psychiatrisch laten behandelen en moet voor altijd in het verborgene verblijven. Maar op een reactie uit Rome blijft het wachten.