Bisschop Lode Aerts: "enorm verrast"

Het bisdom is vragende partij om meer duidelijkheid te scheppen in deze zaak. Zelf waren ze niet op de hoogte en vernamen ze via de pers de confrontatie tsusen Roger Vangheluwe en iemand die klacht indiende omwille van seksueel misbruik.

Respect voor slachtoffer

De bisschop vraagt ook respect voor het slachtoffer dat gisteren de confrontatie aanging met Roger Vangheluwe. Lode Aerts zei geschrokken te zijn van de harde reacties van de advocaat van Roger Vangheluwe. Die stelde zich vragen bij de geloofwaardigheid van de getuigenis van het slachtoffer.