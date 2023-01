De bisschoppen vertrekken op 20 februari, en blijven in Oekraïne tot vrijdag de 24ste. Een symbolische datum, want dan is het precies een jaar geleden dat Rusland het land is binnengevallen. De Belgische geestelijken gaan er de lokale bevolking opzoeken in steden als Kiev of Boetsja, maar ook in vluchtelingenkampen. Daarmee willen ze de diplomatieke bemiddeling vanuit het Vaticaan ondersteunen.