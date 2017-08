Bisschop reageert op hetze priester Zwevezele

Bij het bisdom kwamen dan ook negatieve reacties binnen. Bisschop Lode Aerts vond het dan ook noodzakeijk om te reageren:

"De beslissing om de pastoor te verwijderen is er niet zomaar gekomen. Sinds 2012 zijn er -ook door mijn voorganger- met priester Luk Brutin regelmatig contacten en gesprekken geweest, om naar effectieve oplossingen te zoeken voor de klachten en conflicten. Zelf heb ik net als mijn medewerkers geluisterd, ook naar nauwe medewerkers van Luk Brutin. Daarnaast heb ik in deze zaak heel wat adviezen ingewonnen bij mensen die verantwoordelijkheid in de kerk dragen. Tot mijn grote spijt bleek uit de vele gesprekken dat Luk Brutin er niet in slaagt als pastoor zijn parochiegemeenschap samen te houden. Natuurlijk ben ik gevoelig voor de pijn van mensen in en rond Zwevezele. maar de beslissing om hem als pastoor te verwijderen was onvermijdelijk.”