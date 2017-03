Bisschopsdreef definitief beschermd

De bescherming van de Bisschopsdreef in Sint-Kruis bij Brugge is nu definitief, het is een bescherming van zogenaamd groen erfgoed.

Het gaat over een toegangsdreef met zomereiken en twee welkomstlinden, gelegen in de Bisschopsdreef, Polderstraat, Paallanden en Gemeneweideweg-Noord in Sint-Kruis. De dubbele toegangsdreef werd in 1762 aangelegd door bisschop Jan Robert Caïmo.

In het voorlopige beschermingsdossier wilde men vanuit Vlaanderen een expliciet parkeerverbod in de dreef opleggen. Schepen van ruimtelijke ordening en monumentenzorg Franky Demon: “Wij hebben vanuit de stad gevraagd om dat aan te passen, zodat parkeren nog steeds mogelijk blijft. Dat werd dan ook weerhouden in het definitieve beschermingsbesluit.”

Demon is van mening dat deze bescherming verder zullen bijdragen tot het statuut van erfgoedstad dat de stad Brugge vandaag al heeft.