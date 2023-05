Bite Back voert actie in Brugge tegen dolfinaria

Zaterdag voerden dierenrechtenorganisaties overal ter wereld actie tegen dolfinaria in kader van de internationale campagne 'Empty The Tanks'. In België organiseert Bite Back deze actie in Brugge, de plaats waar het laatste dolfinarium in Vlaanderen zich bevindt.

De organisatie vraagt aandacht voor het lot dat de dieren te beurt valt: stress en verveling in een vreselijk klein bassin. Met een mars door de straten van Brugge en een protestactie aan het dolfinarium, hopen ze het kabinet dierenwelzijn van minister Ben Weyts er zo snel mogelijk toe te brengen een Vlaams verbod op het houden van dolfijnen uit te schrijven.

Leeg alle bassins! ‘Empty The Tanks’ oftewel ‘leeg alle bassins’: het is een commando aan beleidsmakers wereldwijd. Dierenrechtenorganisaties vragen zo aandacht voor het lijden van dolfijnen en andere zeezoogdieren in gevangenschap, en vragen een wettelijke verankering van een verbod op dolfinaria.

Bite Back strijdt in België al meer dan tien jaar voor een wet die het houden van deze intelligente, gevoelige dieren verhindert. Vorig jaar ging de actie door in Brussel waar de activisten het beleid van minister Weyts rechtstreeks aanspraken. Dit jaar komt Empty The Tanks terug naar Brugge. Dat is de plek waar er nog steeds acht dolfijnen wekelijks als entertainment dienen in een dolfijnenshow.

Activisten van de organisatie hebben in hartje Brugge informatie gegeven aan voorbijgangers, en met spandoeken en pancartes aandacht gevraagd voor de dolfijnen die enkele kilometers verder opgesloten zitten. Na een mars door de straten van Brugge centrum, hield de groep halt aan de poort van het dolfinarium zelf. Bite Back kadert: “Ook hier deelden we informatieve flyers uit, want veel bezoekers hebben geen idee van het leed dat achter de façade van een dolfijnenshow te vinden is. Onze actie kijkt dan ook in de eerste plaats naar het beleid, dat dergelijke commerciële praktijken op de kap van dieren zou moeten verbieden.”

Dierenwelzijn

Het is duidelijk dat er meer en meer stemmen opgaan voor het beëindigen van dolfinaria. Zo haalde Bite Back eind vorig jaar meer dan 11.000 handtekeningen op via een petitie, en schreven verschillende landen al een verbod uit. Het Boudewijn Seapark verklaart echter al jaren dat ‘het welzijn van de dieren primeert in het dolfinarium’. Volgens Bite Back is dit een contradictio in terminis. “Dolfijnen kunnen nòòit een plezierig en stressvrij leven leiden in een omgeving die op zo weinig vlakken overeenkomt met hun natuurlijke habitat. We twijfelen er niet aan dat de verzorgers het beste voor hebben met de dolfijnen, maar verschillende wetenschappelijke bronnen geven aan dat de dieren continu stress en verveling ervaren in gevangenschap. Daar kunnen goede zorgen niks aan veranderen.”

Dat er in Brugge nog geen grote rampen gebeurden met dolfijnen, trainers of bezoekers, is eerder uitzondering dan regel volgens de actievoerders. Ongelukken tijdens trainingen of shows zijn schering en inslag in dolfinaria, waar de dieren geforceerd worden trucjes te doen en op een kleine oppervlakte met soortgenoten moeten overeenkomen.

Gebrek aan handelen

Met de actie in Brugge wijzen de activisten nog maar eens in de richting van het kabinet van Dierenwelzijn van minister Ben Weyts. De minister zegt zelf nochtans al jaren gewonnen te zijn voor een uitdoofbeleid voor het dolfinarium. In 2019 verklaarde hij in het Vlaams parlement dat “we inzake dierenwelzijn, ook wat dolfijnen betreft, zijn geëvolueerd. Ik geloof namelijk in een uitdoofscenario”. Met die uitspraak knoopt minister Weyts aan bij een bredere internationale tendens: zowel Canada als Frankrijk en Noorwegen maakten de afgelopen jaren komaf met het in gevangenschap houden van dolfijnen.