Bizar: fototentoonstelling van modellen met dode dieren

Vanavond opent in Kortrijk de bijzondere fototentoonstelling MortAmour van fotografen Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem. Je kan er unieke foto’s zien van modellen die poseren met dode dieren, zoals een eend of een lam.

Om het helemaal duister te maken, vindt de expo plaats in een middeleeuwse crypte, nabij de Kortrijkse Grote Markt.

"De locatie past perfect met de beelden die we gemaakt hebben. De fotomodellen met de dode dieren. De sfeer past perfect. Koel maar toch in zekere zin een warme sfeer. Dus we willen mooie beelden presenteren, geen lugubere beelden in een warme context", zegt kunstfotograaf Bart Moeyaert.

Dieren in diepvriezer

Mooi, dat zeker, maar toch ook een beetje bijzonder. Fotografen Bart en Patrick hebben anderhalf jaar gewerkt aan deze fototentoonstelling waarbij ze dode dieren bij modellen plaatsen.

"In het begin, als we een vogeltje hadden, stopten we het in de diepvriezer. Maar onze partners zijn daar niet zo tevreden over, tussen de pizza's en ijscrème. Dus al vlug hadden we zelf een eigen diepvriezer vol met dieren om ons project te kunnen realiseren", zegt Patrick Vanryckeghem.

"De dieren, eigenlijk willen we ze nog een laatste eerbetoon geven door ze nog eens in beeld te brengen. We benadrukken in dit project dat het leven niet eindig is en vandaar ook de naam MortAmour, dood en liefde, de liefde voor de dieren primeert in ons project."

De tentoonstelling MortAmour kan je tot eind deze maand bezoeken in de crypte aan de Grote Markt van Kortrijk.