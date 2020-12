Bizar: trajectcontroles werken, maar niemand krijgt boete

Volgens Johan Geeraert, korpschef van de lokale politiezone Polder, heeft dat te maken met het tekort aan personeel bij het gewestelijk verwerkingscentrum van de federale politie. Daar meten ze nu wel het aantal overtredingen, want meten is weten. Daarna pas zullen ze beslissen hoe dringend het is om over te schakelen op registratie en beboeting. De korpschef en ook de burgemeester van Diksmuide waren van meet af aan tegen de trajectcontroles. Ze liggen niet op de meest gevaarlijke plaatsen, waar veel ongevallen gebeuren, zeggen ze. Ze zullen dan ook weinig bijbrengen aan de verkeersveiligheid. Ze betreuren ook dat er destijds weinig overleg is gepleegd.

