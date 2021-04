Bizarre vogelkastjes te kijk in oude eikenboom

Gilbert Defoort heeft een eik, die omgehakt zou worden, gered en dan volgehangen met vogelkastjes. Een bizarre stunt, die over de tongen gaat. Gilbert verplaatste de boom en hing die vol met mezenkastjes. "Er zijn zeker 800 à 900 mensen langsgekomen zijn en die hebben allemaal in bewondering of schuddenbollend gekeken" zegt hij. "Iedereen die hier voorbij komt, maar raden hoeveel kastjes er in de boom hangen. En iedere maand wordt een fles champagne gegeven aan wie er het dichtste bij zit. Maar ik kan u wel zeggen: het zijn er meer dan 300".

Sinds het openbaar leven door de coronamaatregelen grotendeels stilgelegd wordt, heeft Gilbert Defoort meer tijd om zijn merkwaardige ideeën tot leven te brengen. Zo heeft hij ook de hele straat van bloemen voorzien, zo’n 6000 paaslelies.