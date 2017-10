Bizon en giraf geboren in Bellewaerde

Beide geboortes zijn een grote opsteker voor Bellewaerde, dat actief deelneemt aan de Europese kweekprogramma’s. Zondagnamiddag om 16.40u is giraf Simone bevallen van haar zesde kalf. De zwangerschap van een giraf duurt 14 à 16 maand. De geboorte was een gedeeltelijke verrassing voor de dierenverzorgers, gezien giraf Simone slechts beperkt was aangekomen in gewicht. De verzorgers en dierenarts waren gedurende de bevalling aanwezig en alles verliep vlekkeloos. Jammer genoeg toonde giraf Simone geen interesse in haar jong waardoor de dierenverzorgers de eerste melk hebben gegeven.

De komst van de babygiraf is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde actief deelneemt. Wereldwijd leven er nog slechts 1.671 Rothschildgiraffen. (Tekst gaat verder onder de foto)





Europese Bizon

Zondag in de vroege ochtend, is dan weer mama Estepa bevallen van een mannelijke Europese Bizon, na een dracht van ongeveer 9 maand. De bevalling is goed verlopen, op natuurlijke wijze. Mama Estepa likte haar jong schoon en niet veel later dronk het jong zijn eerste melk.

De Europese Bizon of Wisent is het grootste zoogdier van Europa en een bedreigde diersoort. Door de Eerste Wereldoorlog zijn deze bizons nagenoeg volledig verdwenen. Bellewaerde zet zich in voor het internationaal kweekprogramma om de populatie van de Europese Bizon in stand te houden.

In 2016 werden 3 Europese Bizons uit Bellewaerde gereïntroduceerd in de wilde natuur in Roemenië. Binnen enkele jaren zal ook dit jong deelnemen aan het herintroductieproject.