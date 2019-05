Bizon uit Bellewaerde naar Azerbeidzjan

Afgelopen week werd de Europese bizon Ipolite uit Bellewaerde uitgezet in het Shahdag National Park in het noorden van Azerbeidzjan.

Europese bizon Ipolite is een vrouwelijke bizon, geboren op 5 juni 2015 in Bellewaerde. Samen met een aantal bizons uit verschillende Europese dierentuinen, is ze vorige dinsdag vertrokken richting Azerbeidzjan. Afgelopen weekend werden de bizons losgelaten in een acclimatisatiezone van zo’n 10 hectare, waar ze een aantal weken zullen verblijven tot ze zich hebben aangepast en een sociale kuddestructuur hebben gevormd.

Eenmaal de kudde deze zone heeft verlaten, zullen er geen menselijke tussenkomsten meer zijn. Dan maken de bizons deel uit van het natuurlijk ecosysteem in het 130.000 hectare grote Shahdag National Park, het grootste nationaal park van de Kaukasus, in het noorden van Azerbeidzjan. Om het natuurlijk gedrag van de kudde in kaart te brengen, zullen enkele vrouwelijke bizons een GPS-halsband dragen.

Kweekprogramma

In 2016 heeft Bellewaerde al drie bizons geherintroduceerd in de natuur in Roemenië. Het herintroductieproject is een initiatief in samenwerking met EAZA en WWF. Doelstelling is om een levensvatbare populatie van Europese bizons in de natuur uit te bouwen en zo de populatie van deze bedreigde diersoort in stand te houden.

De Europese Bizon of Wisent is het grootste zoogdier van Europa en een bedreigde diersoort. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de Europese bizons niet meer in de natuur voor in Europa. Dankzij verschillende kweekprogramma’s en herintroductieprojecten zijn er opnieuw ongeveer 4.400 Europese bizons wereldwijd in de natuur.

Sinds 2012 neemt Bellewaerde actief deel aan het Europees kweekprogramma voor deze diersoort en zijn er al verschillende geboortes geweest in het park.

Bellewaerde zal, als officieel erkende dierentuin, blijven samenwerken met WWF en EAZA om verder Europese bizons te herintroduceren in de natuur, en zo een levensvatbare populatie uit te bouwen en de populatie van deze bedreigde diersoort in stand te houden.