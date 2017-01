Björn Anseeuw lijsttrekker voor N-VA Oostende

Anseeuw wordt dus kandidaat-burgemeester en neemt het op tegen Bart Tommelein van Open VLD en Johan Vande Lanotte van SP.A. N-VA is momenteel oppositiepartij in Oostende, maar daar wil Björn Anseeuw dus verandering in brengen.

De 40-jarige Björn Anseeuw zal zich volop mengen in de strijd om het burgemeesterschap in Oostende. Hij werd door de afdeling unaniem verkozen als kopman van N-VA-Oostende. "Wij gaan volop voor verandering, en N-VA is de enige echte garantie op de verandering", zei Anseeuw. "Al 20 jaar zijn hier dezelfde partijen aan de macht, het is tijd voor een frisse wind."

"We hebben een hecht team. Er zijn anderen. De Vande Lanotte's van deze wereld hebben geen ploeg. Vande Lanotte is geen ploegspeler. Terwijl hij nadenkt hoe hij straks naar de verkiezingen trekt, hebben wij hard gewerkt", aldus Anseeuw. "Als we verandering willen, dan moeten we het zelf doen, want de stad is niet goed bezig."

Je kan hier ook de integrale persconferentie herbekijken.