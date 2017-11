Bjarne Vanacker overleden aan medisch probleem

Wielerbelofte Bjarne Vanacker is overleden aan een medisch probleem, er is geen kwaad opzet in het spel.

Dat is de conclusie van de autopsie van de wetsdokter. De 20-jarige renner uit Torhout is gisteren gevonden in bed, hij was al overleden.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de dood van de jonge wielerbelofte niet het gevolg is van een hartfalen. Maar er is nog verder onderzoek nodig om de precieze doodsoorzaak te bepalen. Het overlijden van de renner kwam totaal onverwacht. Vorige maand finishte hij nog als 15de in de kleine Ronde van Lombardije. Hij wordt volgende week donderdag in Torhout begraven.

