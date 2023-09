BK Beerpong strijkt neer in Lichtervelde

Meer dan 250 teams namen het zaterdag tegen elkaar op tijdens het Belgisch kampioenschap ‘Beerpong’ in Lichtervelde. Het doel van het spel dat studenten normaal spelen op feestjes, is om een pingpongbal in een beker te gooien zodat de tegenstander die moet opdrinken.

Antwerpen gaf geen toestemming om het kampioenschap te laten doorgaan omdat het zou aanzetten tot alcohol drinken. Lichtervelde antwoordde wel positief op de vraag van de organisatie.

Verliezer drinkt

Beerpong is een combinatie van sport en bier drinken. De regels zijn simpel. Elk team heeft zes bekers die voor de helft gevuld zijn met bier. Gooit de ploeg het balletje in één van de bekers van de tegenstanders, dan moeten zij die beker direct opdrinken. Als de pingpongbal in alle bekers aan de overkant landt en al het bier daar op is, dan verliezen de deelnemers die het meest hebben moeten drinken.

De teams komen uit verschillende hoeken van het land om aan hun vrienden te kunnen zeggen dat ze Belgisch kampioen 'Beerpong' zijn geworden. Ze komen ook voor de gezelligheid en de vriendschap. "Als je niet goed kunt drinken, kun je ook niet goed smijten", weet een van de aanwezigen.

Lichtervelds schepen van feestelijkheden kijkt goedkeurend toe. "Er is inderdaad bier mee gemoeid, maar de glazen zijn niet volledig vol", vertelt Steven Bogaert. "Als men anders weggaat naar een festival, drink men ook een pintje."