Zondagmiddag vond in Torhout het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor G-wielrenners plaats. Een veertigtal wielrenners met een fysieke, verstandelijk of visuele beperking kwamen aan de start om te strijden voor de nationale titel.

Het gaat om hand bikers, twee- en driewielers en tandems. Afhankelijk van de klasse waarin een G-sporter rijdt, moet 12 tot 28 kilometer tegen de klok afgelegd worden. Voor sommigen onder hen maakt dit BK duidelijk waar ze staan met het oog op het wereldkampioenschap in Glasgow.

In West-Vlaanderen worden nog twee wedstrijden voor het Kampioenschap van Vlaanderen gereden, in Veldegem en Wingene. En dan is er het wereldkampioenschap G-Wielrennen in Glasgow begin augustus.