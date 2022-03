BK Indoor Skydiving in Komen

Vandaag nemen de beste skydivers van het land het tegen elkaar op tijdens het Belgisch Kampioenschap Indoor Skydiven in het Ice Mountaine Adventure Park in Komen.

14 Belgische teams strijden vandaag voor de titel van Belgisch Kampioen Indoor Skydiving. Een van die teams is het skydiveteam 'HayaBusa', het team van de Belgische defensie dat al 4 keer wereldkampioen formatiespringen werd.

De deelnemers krijgen van de jury 10 figuren die ze moeten vormen door elkaars benen en handen op een bepaalde manier vast te nemen terwijl ze in de lucht zweven. Met een team van 4 personen moeten ze die 10 figuren in 35 seconden tijd kunnen vormen. Elk team zweeft 10 keer. Dit gebeurt in een zweeftunnel van 15 meter hoog met vanonder een grote ventilator die de deelnemers de licht inblaast. De jury bekijkt na de sprongen alle videobeelden van de formaties en geeft zo punten.

Het Belgisch Kampioenschap is gratis en voor publiek toegankelijk.