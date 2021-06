BK-koorts stijgt in Waregem

In Waregem is -20 dagen voor de start- het BK Wielrennen voorgesteld. Dat is een samenwerking tussen SV Zulte Waregem, de koersvereniging Dwars door Vlaanderen en de paardensport in de stad.

Het BK voor zowel mannen als vrouwen start op de hippodroom van Waregem, ook het decor voor de rennersvoorstelling. De stad liet gisteren al weten dat er maximum 400 mensen als publiek aanwezig mag zijn. Dat zullen allemaal vrijwilligers van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo zijn.

Veel activiteiten in de rand

Maar het BK moet leven in de hele stad, daarom zijn er allerlei activiteiten in de aanloop naar de race om de driekleur. Zo is er een expo met wielerkoppen van de overleden schilder Nesten, zijn er groepsritten op drie routes in Waregem en zijn er verspreid over de stad wedstrijden voor jongeren op de rollen. (lees verder onder de foto)

Verder fietslessen voor kleuters, een expo over het Waregems wielerverleden in het koetshuis in park Baron Casier, twee uitgestippelde fietsroutes en een wandelroute op het parcours van het BK en zelfs een lezing over het verantwoord trainen naar een fietsdoel.

