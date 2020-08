BK schaken van start in Brugge

Dit weekend is in Brugge het Belgisch Kampioenschap schaken gestart. Nog tot volgende week zondag wordt geschaakt voor de titel, zonder publiek weliswaar.

Normaal had de Koninklijke Brugse Schaakkring op dit moment haar schaaktornooi Brugse Meesters, een topper op de internationale schaakkalender. Daar komen normaal gezien heel wat grote namen op af, maar door de coronacrisis is alles afgelast.

Omdat de Bruggelingen ervaring hebben met het organiseren van grote schaakevenementen kregen zij het Belgisch Kampioenschap toegewezen. Dat duurt nog tot volgende week zondag. Er is geen publiek toegelaten.