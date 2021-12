BK Veldrijden in Middelkerke zonder publiek

Op 8 en 9 januari staat in Lombardsijde het BK veldrijden op de kalender. Dat brengt normaalgezien 20.000 toeschouwers op de been, maar zonder publiek wordt het BK een financiële ramp, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. 'We hebben al 3000 vips moeten afzeggen die gereserveerd hadden. We hebben 580.000 euro betaald aan de wielerbond om een aantal kampioenschappen te organiseren. Plus 40.000 euro aan het leger om dit te doen. We hebben ook opbrengsten nodig, nu zijn er enkel onkosten', zegt Dedecker.

Eind juni volgend jaar organiseert Middelkerke ook het BK wielrennen op de weg. Maar zonder publiek bij het veldrijden moeten anderen financieel bijspringen. 'We zullen zien wat de tegemoetkoming is van de overheid. Want we zijn verplicht om het BK te organiseren. Ik zal nu onderhandelen met de wielrijdersbond om een stuk van onze centen terug te krijgen of een compensatie. Ik vind het idioot, Middelkerke is de gezondste plaats van het land', besluit Jean-Marie Dedecker.