Blackstone neemt milieutechnologiebedrijf Desotec over

Desotec, dat gevestigd is in Roeselare, werd in 1990 opgericht. De onderneming richt zich op mobiele zuiveringstoepassingen die voornamelijk zijn gebaseerd op actieve-kooltechnologie. De vloot van Desotec, met ongeveer 2.700 mobiele filters, is de grootste in zijn soort in Europa en wordt ingezet voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder luchtuitstoot, biogas, sanering, afvalwater, en chemicaliën.

"Aangezien wereldwijd de focus op verantwoordelijkheid voor het milieu blijft toenemen, zijn we van mening dat Desotec rijp is voor aanzienlijke verdere groei en we kijken uit naar de samenwerking met het managementteam van Desotec in de komende jaren", zegt Jürgen Pinker van Blackstone.

Welk bedrag er met de overname gemoeid is, wordt niet officieel meegedeeld. Volgens De Tijd werd het milieutechnologiebedrijf op zowat 800 miljoen euro gewaardeerd.

