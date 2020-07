Blankenberge controleert streng op mondmaskerplicht: meer dan 80 boetes uitgeschreven

In Blankenberge controleren ze streng op de mondmaskerplicht op de zeedijk. Sinds afgelopen weekend zijn al 80 boetes uitgeschreven aan wie het mondmasker niet of niet correct draagt.

Een mooie zomerdag vandaag, en dat lokt meteen veel toeristen naar zee. Al viel het wel mee: de druktebarometer bleef overal op groen. En mensen leven ook meestal de mondmaskerplicht op de zeedijk na. In Blankenberge controleren ze daar streng op: sinds afgelopen weekend zijn al 80 boetes uitgeschreven aan wie het mondmasker niet of niet correct draagt.

Een team van vijftig gemeenschapswachten en strandcoaches wijst mensen op hun plicht: een mondmasker moet. De coaches en gemeenschapswachten kunnen enkel sensibiliseren, maar ze werken ook samen met de politie. Bij discussies komt de politie meteen tussen en sowieso is er ook een patrouille in het centrum die de mondmaskerplicht controleert. Elke overtreding die wordt vastgesteld, wordt bekeurd.

Philippe Denoyette, politie Blankenberge - Zuienkerke: "Gisteren alleen al vlogen er 30 op de bon, sinds vorige weekend zitten we al over de 80. Ja, we zijn daar heel streng op. Die maatregel is er om de crisis het hoofd te bieden en dus zijn we daar streng op."

Minder Antwerpenaren

De NMBS heeft naar goede gewoonte in de zomer extra treinen ingelegd. Die zijn voor 60 tot 70 procent bezet, en dat geeft toeristen toch enig gevoel van veiligheid. In het station van Blankenberge verwacht je ook heel wat Antwerpenaren. Maar die blijven netjes thuis vandaag. Al vindt burgemeester Dumery het een moeilijke boodschap om te brengen: "Het is wel moeilijk om te zeggen aan Antwerpenaren, kom beter niet af. Want we hebben altijd een goeie band gehad. Maar ik denk dat opnieuw gezond verstand hier speelt."

Sowieso komen de extra coronamaatregelen heel erg ongelegen voor de kustgemeenten, pal in het zomerseizoen. Het is een aderlating voor het toeristische bilan, aldus burgemeester Dumery.