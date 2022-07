Blankenberge deelt GAS-boetes uit voor afval op strand

De politie van Blankenberge deelt voortaan GAS-boetes uit aan badgasten die bewust afval achterlaten op het strand. Die beslissing komt er nadat de snikhete en drukke dinsdag eindigde in een vervuilde waterlijn.

Op het strand van Blankenberge was het zondag opnieuw op de koppen lopen onder een stralende zon. Hoewel er 150 vuilnisbakken staan, laten sommige strandgangers nog steeds hun afval op hun plaats achter.

Boetes tot 300 euro

Na de enorm warme en drukke maandag en dinsdag in de badstad, lag het strand vol vuilnis aan de waterlijn. Maar liefst acht ton moest de stadsdienst opruimen. Dat was voor de stad het signaal om harder op te treden. Voortaan deelt de politie GAS-boetes uit aan wie een plastic fles of verpakking weggooit op het strand. Die beginnen vanaf 58 euro en lopen op tot 300 euro. Agenten kunnen ze wel pas geven als ze de badgast op heterdaad betrappen.

Met buggy’s, een soort golfkarretjes, patrouilleert de politie door de massa. Ze blijft sensibiliseren, maar onderneemt meteen actie als ze een overtreding opmerkt. De meeste bezoekers begrijpen de beslissing en de verstrenging lijkt de zonnekloppers af te schrikken. Toch zet Blankenberge nog extra vuilnisbakken en rolcontainers in.