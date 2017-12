Blankenberge drukt prijs nieuw zwembad

Het gaat om een tegenvoorstel van de stad aan het studiebureau dat de opdracht kreeg om het te ontwerpen. Daarmmee wil de stad de kostprijs wil drukken tot net onder de 10 miljoen euro. Dat schrijven verschillende kranten. In een eerste ontwerp was de investering geraamd op 13 miljoen. Maar dat veroorzaakte politieke commotie. In het nieuwe voorstel zijn de twee voorziene zwembaden iets kleiner. Het tegenvoorstel wordt nu uitgetekend en zou rond de jaarwisseling klaar moeten zijn. Het is de bedoeling dat het zwembad tegen 2020 open kan.