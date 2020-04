Blankenberge gelast eigen evenementen af tot eind juni

Dat is het gevolg van de coronacrisis en om praktische en organisatorische redenen. Concreet betekent dit dat de stad activiteiten annuleert die georganiseerd worden door de stadsdiensten. Het gaat onder meer over lezingen in de bibliotheek, de Tweedaagse Voettocht, Havenfeesten, de buitenspeeldag van de jeugddienst en voorstellingen en cursussen in het cultuurcentrum. Een volledig overzicht van de geannuleerde activiteiten t.e.m. 30 juni vind je hier

In Knokke-Heist gaan ze nog een stapje verder. Daar worden alle grote evenementen tot eind augustus afgelast.

