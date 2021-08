Blankenberge klaar voor bloemencorso

Het is uitgegroeid tot een feest om bezoekers en toeristen in Blankenberge te bedanken met prachtige bloementaferelen. Vorig jaar was er niets, maar nu zondag is er dus een speciale editie van het corso met statische paradewagens.

Honderden mensen helpen mee om het bloemencorso mooi te maken. Er worden zowat 800.000 bloemen verwerkt. Door Covid wordt het zondag weer geen echte stoet. maar het wordt hoe dan ook mooi.

Er wordt straks ook weer gedanst rond de praalwagens. Blankenberge verwacht een bijzondere editie. Andere jaren kwamen er vlot meer dan 100.000 mensen kijken.