Blankenberge krijgt hellende strekdam tegen verzanding

Er is een akkoord bereikt over hoe de nieuwe westelijke strekdam van Blankenberge eruit zal zien.

Zoals bekend kampt de stad door stormen met verzanding in de havengeul, wat een gevaarlijke situatie veroorzaakt voor pleziervaarders. Bovendien zorgt de sterke erosie van het strand in Wenduine ervoor dat er meer zand naar Blankenberge getransporteerd wordt. Dat er zo'n strekdam zou komen, was al bekend, maar nu zijn de stad en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) het eens over het type dam. Ze hebben gekozen voor een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt. De effectieve uitvoering is voorzien tegen 2021.

Strandhoofd

Om de verzanding tegen te gaan zullen er nieuwe golfbrekers aangelegd worden op het strand voor het centrum van Wenduine. Deze strandhoofden zullen zorgen voor een stabieler strand waardoor minder erosie optreedt. Dat betekent ook minder onderhoudssuppleties en minder zandtransport richting Blankenberge.

Westerstaketsel wordt afgebroken

Blankenberge zelf krijgt een dam ten westen van de havengeul. Een hellende dam vermindert het zandtransport naar de havengeul en beperkt tegelijkertijd ook de hinderlijke stromingen aan de kop van de dam. Dat is van belang bij het in- en uitvaren van de haven. De hellende dam zal door de getijwerking aangroeien met algen en zal hierdoor dus niet toegankelijk zijn. Het bestaande betonnen westerstaketsel wordt ook afgebroken. Het knooppunt waar de havenwandeling, het strand en de dam samenkomen, zal verfraaid worden. Het project wordt geraamd op 19 miljoen euro.

