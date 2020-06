In Blankenberge zijn de werken voor het nieuwe bedrijvenpark 'Tintersweghe' langs de Brugse Steenweg op de as Blankenberge-Brugge zopas van start gegaan.

Het wordt 17.000 vierkante meter groot. Projectontwikkelaar Hexagon zal het project realiseren in samenwerking met samen met Goedefroo & Goedefroo architecten uit Wielsbeke, studiebureau Verhaeghe uit Loppem en landschapsarchitect Buro Groen uit Roeselare. Het bedrijvenpark zal onderdak bieden aan een dertigtal bedrijven. En de vraag naar ruimte om te ondernemen in de streek is zeer groot, want het bedrijvenpark is zo goed als uitverkocht. 32 van de 35 businessunits zijn al verkocht.