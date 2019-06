De brand van zondagavond in een appartement in Blankenberge zou wel eens aangestoken kunnen zijn. Dat zegt het parket op basis van de bevindingen van een branddeskundige.

Het parket zegt dat het niet uitgesloten is dat de bewoonster het vuur zelf aanstak. De vrouw is in kritieke toestand weggebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert nog altijd in levensgevaar.

Het vuur brak uit rond 21.45 uur. Toen de brandweer ter plekke kwam, vonden ze de vrouw bewusteloos. Het volledige gebouw werd ontruimd.

BEKIJK OOK: