Belangrijkste discussiepunt was de 4 uur die je kon parkeren met de parkeerschijf in de blauwe zone. Dat wordt nu 2 uur. De goedkope oranje zone om het toeristisch parkeren uit het centrum en de woonwijken te weren, kan dan weer op veel bijval rekenen en wordt ook verder gepromoot. In de rode zone in het centrum moet er dan weer meer rotatie komen. Blankenberge onderzoekt nog hoe het dat gaat aanpakken. De wijzigingen gaan in vanaf 1 maart.

