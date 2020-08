Blankenberge sluit belangrijkste toegangsweg af

Op de druktebarometer kleuren zaterdagmiddag meerdere zones geel of oranje. In Blankenberge werd het zo druk dat de politie besliste om de belangrijkste toegangsweg naar de gemeente af te sluiten.

Het aangekondigde zomerweer zorgde volgens Westtoer voor veel lastminuteboekingen bij de hotels. Ook heel wat tweedeverblijvers en dagjestoeristen zullen tijdens de hittegolf verkoeling opzoeken aan zee. Iedereen krijgt wel de raad om de populairste stranden van de badplaatsen zeker in de namiddag te vermijden. Het is aangewezen om de minder drukke stranden buiten het centrum op te zoeken.

Voor de drie drukste stranden van Oostende geldt nog minstens tot en met woensdag een aanmeldingssysteem. Stad Oostende kondigde donderdag aan dat voor zaterdag alle capaciteit op de bewaakte zwemzones in het centrum al ingenomen was. Bezoekers krijgen dus ook in Oostende sowieso de raad om naar de minder drukke stranden te trekken, bijvoorbeeld op Oosteroever of in Mariakerke. Ook Raversijde is een optie, maar dan enkel om te zonnebaden.

Blankenberge probeert drukte te controleren

Zaterdagmiddag kleurt de online druktebarometer op meerdere plaatsen nog donker- of lichtgroen, de codes voor 'rustig' en 'gezellig'. Het systeem werd ontwikkeld in samenwerking met Proximus en maakt gebruik van mobiele telefoniedata.Zoals wel vaker is bijvoorbeeld Zeebrugge nog helemaal donkergroen. In verschillende badplaatsen is de drukste zone ondertussen geel, wat staat voor 'druk'. Rond 15 uur 30 ging het om de centra van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, Oostende, Vosseslag, Blankenberge, Heist en Knokke. In De Haan, Blankenberge, Oostende en Knokke Heist is er al sprake van een oranje zone.

In Blankenberge werd de drukte heel groot. De politie besliste dan ook om de belangrijkste toegangsweg, de Brugse Steenweg, af te sluiten. Dit omdat ze merkten dat er nog te veel auto's naar de badstad reden. Ook op het strand waren er nog problemen. Door de drukte konden mensen moeilijk afstand houden. De politie probeert er nu de uittocht in goede banen te leiden.