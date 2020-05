Blankenberge stelt strandplan voor

Deze namiddag werd in Blankenberge het strandplan voorgesteld, samen met het herstelplan voor de volledige stad. Het strand wordt in vijf zones opgedeeld.

Blankenberge zal z’n strand in 5 zones opdelen. Een strandteam zal de bezoekers sensibiliseren om afstand te houden. De maximumcapaciteit wordt op 10.000 bezoekers gelimiteerd. Dat is ongeveer één derde van de normale maximumcapaciteit.

Voor elke persoon wordt een oppervlakte van 6m² voorzien. Er wordt enkel rekening gehouden met de oppervlakte zacht strand en de afstanden tussen de ‘bubbels’ wordt aangegeven met windzeilen/windbakens voorzien.

Op de zeedijk wordt tweerichtingswandelverkeer ingevoerd.

Aan het station en op het Koning Leopold-III-plein komen er borden die de beschikbaarheid van de stukken strand duidelijk maken.

Er worden ook omleidingen voorzien op basis van tellingen van de wagens via ANPR-camera’s, er worden afspraken gemaakt met de NMBS over het aanbod en de bezetting van treinen en via Provinciebedrijf Westtoer wordt bekeken of het mogelijk is om de aanwezige drukte te meten via GSM-operatoren.

Herstelplan

Daarnaast investeert Blankenberge 1,5 miljoen euro aan herstelmaatregelen voor de lokale economie en vrijetijdssector. Er komt onder meer een bon voor elke inwoner, om te spenderen bij lokale handelaars, er komen bonnen voor tweedeverblijvers en de tarieven van de verblijfsbelasting en de belasting op de terrassen wordt voor dit jaar gehalveerd.