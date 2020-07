Blankenberge verplicht mondmaskers

Vanaf morgen moet je een mondmasker dragen op de markt. Ook bij een bezoek aan de expo’s rond 750 jaar Blankenberge en 75 jaar Suske en Wiske is zo’n masker verplicht. Daarnaast zijn er affiches voor handelaars die klanten willen verplichten om een mondmasker te dragen. De grote massa komt momenteel nog niet naar Blankenberge, maar in de Kerkstraat en op de Zeedijk zijn er wel veel wandelaars. Met de nieuwe veiligheidsmaatregelen wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat iedereen met een veilig gevoel kan rondlopen in de stad.