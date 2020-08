Blankenberge voert kleurencode in voor risicogroepen

De badstad wil daarmee vooral risicogroepen helpen om het risico op besmetting bij bepaalde activiteiten of evenementen in te schatten. Bij een verhoogd risico zal een activiteit de kleur geel krijgen. Code rood wil zeggen dat het evenement niet kan doorgaan.

Blankenberge wil vanaf september de alledaagse activiteiten die het zelf organiseert in de stad zo veel mogelijk opnieuw opstarten. "Momenteel zitten de cijfers goed. We willen graag zo veel mogelijk zaken terug openstellen voor iedereen maar toch moeten we nog steeds waakzaam blijven", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Elke activiteit of dienstverlening krijgt een kleurcode naargelang het risico dat de activiteit inhoudt. Activiteiten met een laag risico krijgen code groen. Voor een hoog risico-activiteit geldt de kleurcode rood. Zo blijft kaarten in de kaarthuisjes in de stad voorlopig verboden.

Geen kleurencode voor privé-evenementen

Organisatoren van privé-evenementen moeten nog steeds het ministerieel besluit volgen en evenementen aanvragen en invoeren in de evenementenmatrix. De stad zal die evenementen geen kleurcode geven.