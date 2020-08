Blankenberge weert zondag dagjestoeristen

“Onze stad heeft een time-out nodig. Dat betekent dat we dagjestoeristen morgen, zondag 9 augustus, zo veel mogelijk willen weren uit Blankenberge. Enkel inwoners, tweedeverblijvers, de meerdaagse verblijfstoeristen en mensen die werken in onze stad zullen worden toegelaten. Politiecontroleposten zullen worden opgesteld langs de invalswegen. Wie dus in Blankenberge toekomt zal een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren", aldus Dumery.

Daarnaast vraagt de burgemeester dat er tussen 9 en 16 uur geen treinen meer aankomen in Blankenberge. De hete zomerdag lokte zaterdag veel volk naar Blankenberge. Ter hoogte van de Weststraattrap, ten westen van de stad, kwam het in de late namiddag tot een hevige vechtpartij. Bij de rellen waren tientallen amokmakers betrokken. Op beelden is ook duidelijk te zien hoe de jongeren zich tegen de politie keerden. Zo werd een politieman zelfs met een parasol te lijf gegaan.

