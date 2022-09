Blankenberge wil eigen windmolenpark

Blankenberge denkt aan een eigen windmolenpark voor de energievoorziening in de stad. “Met vier turbines moeten we voldoende hebben voor alle inwoners.”

De energiecrisis doet ook steden en gemeenten zoeken naar oplossingen om te besparen en alternatieve manieren voor energievoorziening. Ook Blankenberge maakt die oefening, maar denkt ook aan een eigen windmolenpark.

Eigen windmolenpark

“De sterke evoluties op het vlak van windenergie zorgen ervoor dat we met vier windmolens eigenlijk moeten kunnen voorzien in het totale jaarlijkse energieverbruik van al onze inwoners”, zegt schepen van Energie Mitch De Geest. “Eén moderne windturbine produceert al snel méér energie dan 30.000 zonnepanelen samen. Wetende dat ook de kost voor het bouwen en onderhouden van windmolens de voorbije jaren drastisch gedaald is, lijkt het me een uitgelezen kans om actie te ondernemen.”

Samenspraak met inwoners

Er komt nu eerst een vooronderzoek om alle opties in kaart te brengen, om te beginnen voor de plaats waar de stad haar eigen windmolenpark wil gaan neerplanten. Daarna wil Blankenberge met een concreet plan komen dat ze ook gaat voorleggen aan de inwoners.

Blankenberge hoopt het eigen windmolenpark te kunnen bouwen tussen 2025 en 2028.