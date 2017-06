Blankenberge zoekt buddies in strijd tegen kinderarmoede

Het is maar één van de vele maatregelen die de stad neemt om kansarmoede aan te pakken. En dat is nodig . Want Blankenberge scoort bijzonder slecht op dat vlak. Uit de meest recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat meer dan één op de vier kinderen in Blankenberge opgroeit in armoede. Het probleem is niet nieuw en ook in andere kustgemeenten leven veel kinderen in armoede. Maar nergens zoveel als in Blankenberge. In Oostende groeit één op de vier kinderen op in armoede. In Knokke-Heist is dat ruim één op de tien.

Buddies

Blankenberge doet veel inspanningen om het tijd te doen keren. Zo zijn ze nu op zoek naar buddies om mensen in kansarmoede te begeleiden. Ook het project ‘Kindernestje’ moet mensen in armoede op weg helpen. De ontmoetingsruimte in de gebouwen van het kinderdagverblijf "’t Schelpje" moet een warm nest bieden aan ouders met kinderen tot 3 jaar of toekomstige ouders.