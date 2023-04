Blankenbergenaar staat terecht voor doorsturen van erotische foto's van ex naar haar politieke partij

Het openbaar ministerie verklaart dat de man en het slachtoffer een kortstondige seksuele relatie hadden. Na enkele maanden begon de vrouw terughoudend te zijn, tot groot ongenoegen van de beklaagde.

Dreigbericht

"Je politieke ambities zijn over", schreef de Blankenbergenaar in een dreigbericht. Vervolgens stuurde hij drie seksueel getinte foto's naar de voorzitter en een bestuurslid van de lokale afdeling van haar politieke partij. De burgerlijke partij legde uit dat haar politieke carrière bewust gedwarsboomd werd door haar ex-vriend.

Het slachtoffer kreeg van de partij het advies om een stap opzij te zetten. In september vorig jaar diende ze een klacht in tegen de beklaagde. Op de zitting verklaarde de vrouw dat hij haar daarna bleef lastigvallen. Voor belaging moet de beklaagde zich niet verantwoorden.

Politieke partij beschermen

Uit de verdediging blijkt dat een van de foto's gewoon op de Instagrampagina van het slachtoffer stond. "Die twee andere foto's had ze wel naar hem persoonlijk gestuurd", vertelt meester Peter De Becker. Daarnaast verklaarde de verdediging dat de man niet de feiten pleegde om haar te schaden, maar wel om de politieke partij te beschermen. "Hij vond haar geen goede persoon om in die partij te zitten", klonk het.

In eerste instantie wilde het Openbaar Ministerie een werkstraf vorderen, maar door de medische toestand van de beklaagde is dat niet mogelijk. In die omstandigheden eiste procureur Eva Sioen een strenge straf. De verdediging drong echter aan op opschorting van straf en verwees naar het blanco strafblad van de Blankenbergenaar. De rechter doet uitspraak op 11 mei.