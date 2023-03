Blankenbergse pier twee (2!) jaar vroeger klaar

Twee jaar eerder dan gepland zal je over de nieuwe wandelweg op de Pier in Blankenberge kunnen wandelen: wellicht deze zomer al.

Bij de start van de werken in oktober 2021 zei burgemeester Prasse van Blankenberge het nog zo: "De bedoeling is om tegen 2025 helemaal klaar te zijn en dan een splinternieuwe pier te mogen aanschouwen en te bewandelen." Bij de werken bouwen ze een betonnen zitbank van een dertigtal meter lang, op het verbrede middenplein van de wandelweg. Los daarvan komen er nog extra zitbanken en krijgt het landhoofd een schilderbeurt tegen betonrot. Maar die werken gaan dus vlotter dan verwacht. Je zal als wandelaar wel weer de pier op kunnen wandelen, mogelijk al vanaf april. In juni volgt zelfs een officiële opening. (lees verder onder de foto)

De Pier is al sinds 1894 een unieke trekpleister aan de kust.

