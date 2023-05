Blankenbergse school informeert ouders via brief na zedenfeiten

De directie van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge heeft ouders via een brief geïnformeerd over het verloop van de komende lesweek. Dat doen ze nadat een leerkracht in de cel belandde op verdenking van zedenfeiten.

In de brief benadrukt de directie van de school dat ze geen verder nieuws hebben over de zaak. Ze spreken meteen ook hun vertrouwen uit in het onderzoek. Al is er ook begrip voor de onzekerheid die de hele zaak met zich meebrengt. “We moedigen jullie aan om openlijk met ons te communiceren en eventuele zorgen met ons te delen. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen zich gesteund voelen en de nodige begeleiding krijgen”, klinkt het. Bij de start van de schoolweek maakte de school daarom tijd vrij om duiding te geven en vragen van leerlingen te beantwoorden. Ook het CLB blijft ter beschikking om met de leerlingen over de zaak in gesprek te gaan.

Beperkt aantal uur studie

De school benadrukt dat van een terugkeer van de betrokken leerkracht helemaal geen sprake is geweest. Enkele collega’s vangen de afwezigheid van de leerkracht wiskunde en aardrijkskunde nu op. “We vonden collega’s bereid om enkele extra uren op te nemen, en wisten nieuwe lesgevers te aanvaarden, zodat alle lessen kunnen doorgaan. Slechts enkele lesuren kunnen vanaf maandag nog niet ingevuld worden, maar de studie-uren zullen zeer beperkt en tijdelijk zijn”, besluit de directie.