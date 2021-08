Blauw Kruis: "Eigenaars doen massaal afstand van coronakat"

Zoals elk jaar worden er bij de start van de zomer massaal dieren afgestaan omdat de eigenaars op reis gaan en geen passende opvang vonden. "Maar dit jaar maken wij als asiel een ongeziene tendens mee: een massaal afstanden van jonge katten," luidt het. Ter vergelijking: in 2020 werden 38 katten afgestaan aan het asiel van Oostende. Het asiel zat toen met een gemiddelde populatie van 20 a 30 katten voor 48 plaatsen. "Maar dit jaar zitten wij al aan 141 katten die of werden afgestaan of als “vondeling” werden binnengebracht. Het asiel zit overvol met een huidige kattenpopulatie van 87." (Lees verder onder de foto)

Corona

Een groot deel van de katten worden geschat op een leeftijd tussen 6 maanden à 2 jaar oud. Velen zijn niet gechipt, noch steriel en kattinnen worden vaak zwanger binnengebracht. Merkwaardig is dat de meeste katten jong zijn. Ze zijn wel perfect gesocialiseerd, speels en aanhankelijk. "Wij kunnen ons niet van de gedachte ontdoen dat deze katten corona- of quarantainekatten zijn. Nu de lockdowns voorbij zijn en de mensen terug mogen reizen is er vaak geen plaats meer voor de huiscompagnon. (Lees verder onder de foto)

Inbeslagname

Een ander fenomeen is dat er veel meer katten in beslag genomen worden. "Het feit dat de lokale politiediensten hier de nodige aandacht aan besteden is natuurlijk zeer goed, maar ook hier kan men concluderen dat meer dieren in erbarmelijke toestanden vertoeven. De grote verontrustende factor is dat er geen adoptievragen binnenkomen. Wegens het versoepelen van de coronamaatregelen liggen de adopties volledig stil. Iedereen kan terug op reis waardoor het adopteren van een kat niet op de lijst staat."

De katten kost het asiel ook handenvol geld. Waar in een normale maand onze medische kosten rond de 10.000 euro liggen, hebben wij de afeglopen maanden pijnlijke records van 15.000€ a 20.000€ per maand. Intussen neemt het asiel geen katten meer op van eigenaars die er afstand willen van nemen.