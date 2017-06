Het Blauwe Kruis van de Kust lanceert in juli en augustus een uniek project: “Hitte Brigades”.

Vrijwilligers zullen geparkeerde auto’s controleren om achtergelaten dieren op te sporen. De “Hitte Brigades” zullen herkenbaar gekleed zijn, een GSM, een glas-hamertje en water bijhebben.

Elke zomer worden dieren door onoplettendheid achtergelaten in auto’s. Bij testen blijkt dat de temperatuur in een afgesloten auto, die in de volle zon staat, binnen de 10 minuten kan oplopen tot 50 à 60 graden. Het dier kan letterlijk geen kant op en sterft aan overhitting.