Blauwe vaten aangetroffen in gracht in Diksmuide

Zondagmiddag werden een tiental blauwe vaten aangetroffen in een gracht langs de Oostendestraat tussen Leke en Keiem.

De brandweer van Diksmuide en de post Leke kwam ter plaatse en spande een lint rond de vindplaats. Het zijn vaten met een inhoud van een 25-tal liter met een corrosievignet erop. De eigenaar van het veld naast de gracht kwam ook even ter plaatse. Wat de inhoud is of waarvoor de vaten dienden moet nog worden onderzocht.