Blauwe vlag voor de Gavers in Harelbeke

Vandaag zijn de Blauwe Vlaggen uitgereikt, dat is een internationaal kwaliteitslabel, onder andere voor waterkwaliteit. Vier West-Vlaamse jachthavens en één zwemvijver, de Gavers in Harelbeke, werden beloond.

Twaalf zwemvijvers en negen jachthavens zijn beloond met een Blauwe Vlag. De uitreiking van dat kwaliteitslabel vond zaterdag plaats in Nieuwpoort. Het initiatief is dit jaar in handen van GoodPlanet Belgium, dat de coördinatie overnam van Bond Beter Leefmilieu.

In onze provincie gaat het om De Gavers in Harelbeke en de jachthavens in Nieuwpoort (zowel voor de VVW- als voor de KYCN-jachthaven), Zeebrugge en Blankbenberge.

De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitslabel voor jachthavens, stranden en zwemvijvers. De onderscheiding wordt toegekend op basis van de verdiensten op vlak van waterkwaliteit, milieubeheer, veiligheid, toegankelijkheid, bewustmaking en educatie. Jaarlijks screent een onafhankelijke Belgische en internationale jury de kandidaten. De Gavers bevinden zich in een internationaal gezelschap: Blue Flag International reikte blauwe vlaggen uit in 47 landen en bekroonde stranden van Bilbao tot Zadar.

GoodPlanet wil ook langs de hele Belgische kustlijn de Blauwe Vlag laten wapperen, en krijgt daarbij de steun van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "Ik wil de link tussen Vlaanderen en het water internationaal uitspelen", zegt Weyts. "De Blauwe Vlag is een erkend ecolabel dat de toeristische uitstraling van de Vlaamse kust kan versterken. Dit kwaliteitslabel mag dus gerust wat meer naam en faam verwerven. Om de ambitie van GoodPlanet waar te maken, geef ik hen een opstartsubsidie van 30.000 euro, meteen een mooi verjaardagsgeschenk voor de 30-jarige werking van de Blauwe Vlag."