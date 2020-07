Blauwe vlag voor de volledige Belgische kust

Het internationale kwaliteitslabel Blue Flag wordt uitgereikt aan stranden, vijvers en jachthavens op basis van waterkwaliteit, milieubeheer, veiligheid, toegankelijkheid, bewustmaking en educatie. Het label bestaat al verschillende jaren, maar het is een tijdje geleden dat al onze stranden het label kregen.

Wereldwijd wapperen er ruim 4.500 Blue Flags in 44 landen: van Zuid Afrika tot Zweden, van de Bahama’s tot Rusland. En nu dus ook aan onze kust. Het is een troef die we toeristisch kunnen uitspelen. Bovendien krijg je het Blue Flag-label niet zomaar. De locaties worden getoetst door een externe auditeur, een onafhankelijke Belgische jury en een internationale jury.

GoodPlanet Belgium, Toerisme Vlaanderen en Aquafin hesen vandaag officieel de eerste Blue Flag in de Twins Club in Bredene in aanwezigheid van de burgemeesters en Vlaams minister Zuhal Demir.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit label het positieve imago en de reputatie van de toeristische bestemming Vlaanderen in binnen- én buitenland zal versterken, en Vlaanderen internationaal nog beter op de kaart zal zetten als kwalitatieve en duurzame reisbestemming", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.