Bleekweide wordt stadspark in hartje Brugge

In Brugge wordt de Bleekweide een stadspark in het oude Sint-Gilleskwartier in het hartje van de binnenstad.

"De Bleekweide situeert zich tegenaan het cohousing project ‘Stoer Huus’ en het woningbouwproject ‘De Blekerie’ en wordt ontsloten via de Baliestraat en de Eugeen Van Steenkistestraat", laat de stad weten.

"Er is tevens een mogelijkheid om het nieuw park te ontsluiten via de Langerei (zijstraat thv huisnr. 38-46) . Vorig jaar werd door de Stad Brugge een inspraakmoment georganiseerd waarbij werd geluisterd naar de voorstellen en suggesties van omwonenden."

Van historische Bleekweide tot mooi stadspark

"Het gebied wordt ontsloten via zowel de Langerei, de Eugeen Van Steenkistestraat (Julius en Maurits Sabbestraat) en de Baliestraat. Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige bleekweide doorkruist waarbij op terrassen zijn met zit- en picknickbanken. De bestaande mooie notelaars blijven behouden. Enkele andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant.

Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, krentenboompje, boomhazelaar, meidoorn, amberboom, sierkersen en appelbomenaangeplant. Verder worden sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vaste-plantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegenaan het woningencomplex.

Het overgrote deel wordt ingezaaid met een biodivers gazon. Dit is een gazon dat bestaat uit 95% grassen en 5% inheemse bloemen."

"Kleine parkjes ook belangrijk"

“Een park is voor elke inwoner en alle leeftijden“, zegt schepen Mercedes Van Volcem die fier is op het ontwerp van haar dienst Openbaar Domein.

"Het is belangrijk dat mensen naast het grootste park, De Vesten, kunnen genieten van andere kleine parken waar ze kunnen samenkomen of kuieren en genieten. Elk kwartier in de binnenstad heeft nood aan een parkje. Het openbaar domein is belangrijk voor mensen, zeker in de binnenstad", zegt Van Volcem, "want vele mensen hebben maar een kleine tuin".